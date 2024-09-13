Вестник Кавказа

В Каспийске похитили более 50 млн рублей при строительстве жилья

В Каспийске похитили более 50 млн рублей при строительстве жилья
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане направлено в суд уголовное дело о крупном хищении средств вкладчиков. Сумма ущерба превысила 50 млн рублей.

Руководитель двух строительных организаций предстанет перед судом в Дагестане. Его подозревают в хищении средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. 

Как предполагает следствие, за четыре года мужчина присвоил почти 55 млн рублей средств пайщиков, вложенных в возведение жилых зданий в Каспийске. На этом глава строительного кооператива не остановился и попытался дополнительно получить с пайщиков еще более 40 млн, мотивируя это повышением стоимости работ. 

Однако вкладчики отказались понести дополнительные траты и коллективно обратились в суд.

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