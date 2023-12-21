В Карачаево-Черкесии заведут дело после аварии с туристами

Авария с туристами в КЧР произошла почти неделю назаж. В результате происшествия получили травмы семь человек.

В Карачаево-Черкесии заведут уголовное дело после аварии с туристами, случившейся на прошлой неделе во время автомобильного тура. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета РФ.

Ранее СКР получил обращение о нарушении прав граждан, которые воспользовались услугами компании "Бонифаций тур".

"В январе водитель автомобиля, в котором следовали граждане, не справился с управлением и допустил его опрокидывание в обрыв. В результате пассажиры получили телесные повреждениями различной степени тяжести, им потребовалась медицинская помощь"

– СКР

В ведомстве добавили, что турфирма не хочет выплачивать пострадавшим компенсации и возмещать деньги за путевки.