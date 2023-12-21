Вестник Кавказа

По факту остановки канатной дороги на Домбае начата проверка

По факту остановки канатной дороги на Домбае начата проверка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прокуратура КЧР организовала проверку из-за остановки канатной дороги на Домбае. Специалисты оценят соблюдение правил эксплуатации подъемника. Будут приняты меры.

Прокуратурой Карачаево-Черкесии организована проверка по факту остановки канатной дороги на Домбае, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Работники ведомства дадут оценку соблюдению правил эксплуатации подъемника, а при выявлении нарушений планируется принять меры прокурорского реагирования.

Напомним, на горнолыжном курорте «Домбай» встала канатная дорога, спасателям пришлось эвакуировать туристов веревками. В общей сложности удалось спасти 32 человек.

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