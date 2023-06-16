В Карачаево-Черкесии заработают карты туриста

Опубликовано: 23:49, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Карачаево-Черкесии в скором времени планируют ввести для туристов в регионе туристические карты, которые будут работать на базе платежной системы "Мир": такая необходимость вызвана значительным ростом турпотока в республику.

В скором времени у туристов, посещающих Карачаево-Черкесию, появятся собственные туристические карты, которые будут работать на базе платежной системы "Мир", персональные платежные карты будут и у жителей региона, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рашид Темрезов.

Темрезов в рамках Петербургского международного экономического форума уже подписал соглашение об этом с гендиректором АО "Национальная система платежных карт" Владимиром Комлевым, передает "Интерфакс".

"Предстоит совместная работа сразу над тремя масштабными проектами: создание карты жителя КЧР, создание карты туриста, а также развитие автоматизированной системы оплаты проезда"

- Рашид Темрезов

Сейчас это особенно важно, поскольку в регионе наблюдается значительный рост турпотока: за минувший год Карачаево-Черкесию посетило около 2 млн туристов, добавил Темрезов.