В "Карабахе" оценили победу над "Брагой" в плей-офф ЛЕ

Главный тренер ФК "Карабах" доволен игрой, продемонстрированной его командой в матче с "Брагой". При этом он призвал не обманываться из-за счета, напомнив, что командам еще предстоит провести ответный матч.

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Карабах" дал комментарий после первого стыкового матча раунда плей-офф Лиги Европы, в котором его подопечные переиграли в гостях португальскую "Брагу" со счетом 4:2.

По словам Гурбана Гурбанова, он очень доволен тем, что агдмацы сумели противостоять давлению трибун и скоростным атакам хозяев.

"Для болельщиков была интересная игра. Для нас тоже этот матч был важен, хотели до конца бороться, правильно действовать на поле и показать хорошую игру против такого соперника. К счастью, все сложилось в нашу пользу. Это придало больше уверенности ребятам"

– наставник "Карабах"

При этом специалист призвал не обманываться из-за счета, ведь через неделю команды сыграют друг с другом еще раз. Он подчеркнул, что "Брага" – сильный команда, которая обыграть любого соперника.

"У них очень способные и качественные футболисты. Когда назначили пенальти в наши ворота, вы и сами увидели, индивидуальное мастерство футболиста "Браги", благодаря которому они заработали 11-метровый"

– Гурбан Гурбанов

Напомним, ответный встреча стыкового матча раунда плей-офф между "Карабахом" и "Брагой" состоится в Баку 22 февраля.