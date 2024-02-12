"Карабах" уверенно обыграл "Брагу" в первом раунде плей-офф Лиги Европы

ФК "Карабах" переиграл в гостях португальскую "Брагу" в рамках первого раунда плей-офф Лиги Европы. Игрокам азербайджанской команды удалось поразить ворота соперника четыре раза.

В четверг, 16 февраля, состоялись первые стыковые матчи раунда плей-офф Лиги Европы сезона 2023/24.

Только что завершилась игра в Португалии, где встречались местная "Брага" и азербайджанский "Карабах".

Счет на 21-й минуте открыли гости – с пенальти отличился полузащитник Марко Янкович. На 44-й минуте нападающий "Браги" Симон Банза восстановили статус-кво. На 54-й минуте полузащитник "Карабаха" Абделла Зубир снова вывел свою команду вперед. Через 11 минут хавбек Жуниньо увеличил преимущество азербайджанской команды до двух мячей. А на 69-й минуте Абделла Зубир оформил дубль, сделав счет крупным.

В компенсированное время Жоау Моутинью сократил отставание в счете, реализовав пенальти, однако на большее хозяевам не хватила времени. Победу со счетом 4:2 одержал "Карабах".

Ответная встреча состоится в Баку 22 февраля.