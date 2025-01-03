Вестник Кавказа

В Калифорнии задержаны три предполагаемых поджигателя

В Калифорнии задержаны три предполагаемых поджигателя
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полиция в Лос-Анджелесе задержала несколько человек по подозрению в поджоге. Пожары в Калифорнии продолжаются, выявлены новые очаги.

В округе Лос-Анджелес задержаны три человека, которых подозревают в поджоге, следует из сообщения главы полицейского департамента Лос-Анджелеса Джима Макдоннелла.

"В воскресенье ночью наши офицеры в (районе) Северный Голливуд ответили на вызов в связи с (обнаружением) возможного подозреваемого в поджоге, который использовал зажигалку для барбекю, чтобы начать пожар... Два дополнительных задержания были произведены в понедельник"

– Макдоннелл

Пожары в Лос-Анджелесе начались 7 января и продолжают разрастаться. Главной причиной называют сухую погоду (влажность воздуха около 10%) и сильный ветер (порывы 20-31 м/с). Сегодня в округе Риверсайд выявлены два новых очага, пожары назвали Скаут и Стоун.

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