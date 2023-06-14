В Кабардино-Балкарии потратят более 50 млн рублей на семейное фермерство

В КБР продолжают развивать семейное фермерство. В течение года на эти цели направят почти 53 млн рублей.
В Кабардино-Балкарии в 2023 году окажут грантовую поддержку сельским предпринимателей в размере 52,6 млн рублей. Об этом сообщили в Минсельхозе КБР.
"Средства гранта можно направить на разработку проектной документации по строительству, реконструкцию или модернизацию объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции"
– сообщили в министерстве.
У них будет возможность приобрести на эти средства сельскохозяйственных животных, птицу и рыбопосадочный материал.