В Кабардино-Балкарии потратят более 50 млн рублей на семейное фермерство

Опубликовано: 14:59, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КБР продолжают развивать семейное фермерство. В течение года на эти цели направят почти 53 млн рублей.

В Кабардино-Балкарии в 2023 году окажут грантовую поддержку сельским предпринимателей в размере 52,6 млн рублей. Об этом сообщили в Минсельхозе КБР.

"Средства гранта можно направить на разработку проектной документации по строительству, реконструкцию или модернизацию объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции"



– сообщили в министерстве.

У них будет возможность приобрести на эти средства сельскохозяйственных животных, птицу и рыбопосадочный материал.