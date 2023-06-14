РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Кабардино-Балкарии потратят более 50 млн рублей на семейное фермерство

В Кабардино-Балкарии потратят более 50 млн рублей на семейное фермерство
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В КБР продолжают развивать семейное фермерство. В течение года на эти цели направят почти 53 млн рублей.

В Кабардино-Балкарии в 2023 году окажут грантовую поддержку сельским предпринимателей в размере 52,6 млн рублей. Об этом сообщили в Минсельхозе КБР.

"Средства гранта можно направить на разработку проектной документации по строительству, реконструкцию или модернизацию объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции"


– сообщили в министерстве.

У них будет возможность приобрести на эти средства сельскохозяйственных животных, птицу и рыбопосадочный материал.

В Карачаево-Черкесии поддержат семейное фермерство

В Карачаево-Черкесии поддержат семейное фермерство

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
900 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version