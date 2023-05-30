В Карачаево-Черкесии поддержат семейное фермерство

Опубликовано: 19:45, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сельские предприниматели из КЧР получать финансовую поддержку. Планируется закупка животных сельхозназначения, а также строительство новых промышленных объектов.

Минсельхоз Карачаево-Черкесии сообщил о том, что бизнес-проекты 15 сельских предпринимателей по расширению агропроизводства семейных ферм получат грантовую поддержку в 2023 году.

В ведомстве уточнили, что на развитие семейных ферм в этом году будет направлено 44 млн рублей.

На эти средства будут куплены сельскохозяйственные животные, земельные участки сельхозназначения. Кроме того, будут построены новые и реконструированы ветхие производственные здания.