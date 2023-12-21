До воскресенья в КБР прогнозируется сильный ветер. Жителей региона просят на время отказаться от посещения гор.
В ближайшие несколько дней в Кабардино-Балкарии ожидается сильный ветер. Об этом рассказал в ГУ МЧС по региону.
"По данным Гидрометцентра КБР, в период с 11 по 13 января включительно в предгорных и горных районах республики местами ожидается очень сильный южный ветер 30 м/с"
– пресс-служба
В связи с этим в КБР было объявлено штормовое предупреждение.
Местых жителей призывают к внимательности и осторожности. Им также рекомендуются временно отказаться от походов в горные районы.
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