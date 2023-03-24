Жителей Карачаево-Черкесии призвали к осторожности из-за лавин

В ближайшие дни в горах КЧР могут образоваться лавины. В МЧС допускают возникновение различного рода ЧС и ЧП.

В горах Карачаево-Черкесии будет лавиноопасно до 11 января включительно. Об этом сообщает управление МЧС по республике.

В связи с этим на территории КЧР объявили экстренное предупреждение.

В ведомстве предупреждают, что лавины могут спровоцировать различные ЧС и ЧП. Не исключены повреждения зданий, а также ЛЭП и инфраструктурных объектов. Из-за лавин также возможна блокировка дорог, мостов и тоннелей.