В Майском районе КБР запустят производство форели. В год предприятие будет выпускать до 300 т продукции.

В скором времени жители и гости станицы Котляревской Майского района Кабардино-Балкарии смогут насладиться свежей и качественной форелью собственного производства: здесь открывается новый рыбоводный комплекс. Планируется, что в год объем производства составит 300 т в год.

«Инициатором этого инвестиционного проекта является Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство — одно из крупнейших в Тюменской области. Объем частных инвестиций — порядка 150 миллионов рублей, создано 50 рабочих мест, срок реализации проекта — 2022−2027 годы. После выхода предприятия на полную мощность планируется производить свыше 300 тонн рыбы в год»

– глава КБР Казбек Коков

По словам главы региона, синица Котляревская оказалась идеальным местом для размещения рыбоводного комплекса по нескольким причинам.

Во-первых, здесь имеется доступ к пресной воде, необходимой для успешного разведения форели.

Во-вторых, благоприятные климатические условия региона способствуют здоровому росту и развитию рыбы.

Наконец, локация станицы обеспечивает удобный доступ к транспортным магистралям, что упростит логистику поставок.

Глава республики отметил также, что предполагается, что рыбоводный комплекс станет не только источником высококачественной форели для местных жителей, но и создаст новые рабочие места, что поспособствует развитию экономики региона.