В Кабардино-Балкарии директор и главбух школы незаконно присвоили себе более 800 тыс рублей

Опубликовано: 19:40, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КБР директор и главбух местной школы незаконны образом присвоили себе свыше 800 тыс рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

В Кабардино-Балкарии директора и главного бухгалтера одной из местных школ подозревают в хищении крупной суммы денег. Об этом информирует СУ СКР по республике.

Следствие полагает, что в 2021 и 2022 годах они вносили ложные сведения о своих заработных платах и других выплатах. Таким образом они присвоили себе более 800 тыс рублей.

Теперь расследованием уголовного дела займется Прохладненский районный суд.