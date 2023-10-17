В Кабардино-Балкарии директор и главбух школы незаконно присвоили себе более 800 тыс рублей

В КБР директор и главбух местной школы незаконны образом присвоили себе свыше 800 тыс рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.
В Кабардино-Балкарии директора и главного бухгалтера одной из местных школ подозревают в хищении крупной суммы денег. Об этом информирует СУ СКР по республике.
Следствие полагает, что в 2021 и 2022 годах они вносили ложные сведения о своих заработных платах и других выплатах. Таким образом они присвоили себе более 800 тыс рублей.
Теперь расследованием уголовного дела займется Прохладненский районный суд.