Пожилой продавец пистолета задержан в Северной Осетии

Опубликовано: 11:34, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Житель Северной Осетии понесет ответственность за нелегальную продажу пистолета с патронами. Сейчас мужчина взят под стражу.

Продажа пистолета обернулась уголовным делом для пожилого мужчины в Северной Осетии, рассказали в региональном УФСБ.

"Установлено, что подозреваемый сбыл на территории Северной Осетии пистолет "ПМ" и 8 боеприпасов калибра 9 мм, после чего был задержан с поличным"

– управление

В ведомстве добавили, что подозреваемый не делал ничего, чтобы добровольно сдать пистолет и патроны. Теперь он стал фигурантом дела по статье 222 УК. Суд решил на время следствия взять его под стражу.