Пожилой продавец пистолета задержан в Северной Осетии

Житель Северной Осетии понесет ответственность за нелегальную продажу пистолета с патронами. Сейчас мужчина взят под стражу.
Продажа пистолета обернулась уголовным делом для пожилого мужчины в Северной Осетии, рассказали в региональном УФСБ.
"Установлено, что подозреваемый сбыл на территории Северной Осетии пистолет "ПМ" и 8 боеприпасов калибра 9 мм, после чего был задержан с поличным"
– управление
В ведомстве добавили, что подозреваемый не делал ничего, чтобы добровольно сдать пистолет и патроны. Теперь он стал фигурантом дела по статье 222 УК. Суд решил на время следствия взять его под стражу.