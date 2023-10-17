РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Пожилой продавец пистолета задержан в Северной Осетии

Пожилой продавец пистолета задержан в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Житель Северной Осетии понесет ответственность за нелегальную продажу пистолета с патронами. Сейчас мужчина взят под стражу.

Продажа пистолета обернулась уголовным делом для пожилого мужчины в Северной Осетии, рассказали в региональном УФСБ.

"Установлено, что подозреваемый сбыл на территории Северной Осетии пистолет "ПМ" и 8 боеприпасов калибра 9 мм, после чего был задержан с поличным"

– управление

В ведомстве добавили, что подозреваемый не делал ничего, чтобы добровольно сдать пистолет и патроны. Теперь он стал фигурантом дела по статье 222 УК. Суд решил на время следствия взять его под стражу.

В Сочинском нацпарке нашли рекордный схрон оружия 

В Сочинском нацпарке нашли рекордный схрон оружия 

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1275 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version