В Иране сообщили о возобновлении прямого авиасообщения между Мешхедом и Джиддой

Опубликовано: 15:55, 16 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД Ирана рассказали, когда возобновится авиасообщение между Мешхедом и саудовской Джиддой. Данный вопрос зависит от переговоров представителей авиационного сектора двух стран, добавили в ведомстве

В Иране рассказали, когда возобновится прямое сообщение между Мешхедом и саудовским городом Джидда.

По словам главы представительства МИД Ирана в провинции Хорасан-Резави, восстановление полетов по данному направлению зависит от переговоров представителей авиационного сектора Ирана и Саудовской Аравии.

Помимо этого, он подчеркнул, что до хаджа в Эр-Рияде и Джидде будут открыты посольство и генконсульство Исламской Республики.