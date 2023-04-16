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В Иране сообщили о возобновлении прямого авиасообщения между Мешхедом и Джиддой

В Иране сообщили о возобновлении прямого авиасообщения между Мешхедом и Джиддой
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В МИД Ирана рассказали, когда возобновится авиасообщение между Мешхедом и саудовской Джиддой. Данный вопрос зависит от переговоров представителей авиационного сектора двух стран, добавили в ведомстве

В Иране рассказали, когда возобновится прямое сообщение между Мешхедом и саудовским городом Джидда.

По словам главы представительства МИД Ирана в провинции Хорасан-Резави, восстановление полетов по данному направлению зависит от переговоров представителей авиационного сектора Ирана и Саудовской Аравии.

Помимо этого, он подчеркнул, что до хаджа в Эр-Рияде и Джидде будут открыты посольство и генконсульство Исламской Республики.

В Саудии открылось иранское посольство

В Саудии открылось иранское посольство

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