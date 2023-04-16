В Иране сообщили о возобновлении прямого авиасообщения между Мешхедом и Джиддой

В МИД Ирана рассказали, когда возобновится авиасообщение между Мешхедом и саудовской Джиддой. Данный вопрос зависит от переговоров представителей авиационного сектора двух стран, добавили в ведомстве
В Иране рассказали, когда возобновится прямое сообщение между Мешхедом и саудовским городом Джидда.
По словам главы представительства МИД Ирана в провинции Хорасан-Резави, восстановление полетов по данному направлению зависит от переговоров представителей авиационного сектора Ирана и Саудовской Аравии.
Помимо этого, он подчеркнул, что до хаджа в Эр-Рияде и Джидде будут открыты посольство и генконсульство Исламской Республики.