В Иране подтвердили нацеленность страны на поддержание безопасности на Кавказе

В четверг состоялся телефонный разговор врио главы МИД Ирана Али Багери Кани и его армянского коллеги Арарата Мирзояна. Об этом сказано в размещенном 30 мая сообщении на сайте иранского ведомства.
В ходе беседы иранский министр отметил готовность страны реализовать все договоренности, которые были достигнуты погибшими 19 мая президентом Эбрахимом Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахияном.
"Иран [сохраняет] приверженность играть эффективную роль в поддержании безопасности и стабильности на Кавказе"
– Али Багери Кани
Он также заявил о готовности Исламской Республики оказать помощь пострадавшим в результате сильнейшего наводнения в Армении, где после выхода из берегов двух рек затопило сотни домов.
В свою очередь, армянский министр отметил важность ИРИ в укреплении мира на Южном Кавказе. Помимо этого, он положительно оценил взаимодействие с Ираном в вопросах реализации инфраструктурных проектов Армении.