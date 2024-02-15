В Иране подтвердили нацеленность страны на поддержание безопасности на Кавказе

Главы МИД Ирана и Армении пообщались сегодня по телефону. В ходе беседы представитель ИРИ подтвердил реализацию всех договоренностей, достигнутых погибшими руководителями страны.

В четверг состоялся телефонный разговор врио главы МИД Ирана Али Багери Кани и его армянского коллеги Арарата Мирзояна. Об этом сказано в размещенном 30 мая сообщении на сайте иранского ведомства.

В ходе беседы иранский министр отметил готовность страны реализовать все договоренности, которые были достигнуты погибшими 19 мая президентом Эбрахимом Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Иран [сохраняет] приверженность играть эффективную роль в поддержании безопасности и стабильности на Кавказе"

– Али Багери Кани

Он также заявил о готовности Исламской Республики оказать помощь пострадавшим в результате сильнейшего наводнения в Армении, где после выхода из берегов двух рек затопило сотни домов.

В свою очередь, армянский министр отметил важность ИРИ в укреплении мира на Южном Кавказе. Помимо этого, он положительно оценил взаимодействие с Ираном в вопросах реализации инфраструктурных проектов Армении.