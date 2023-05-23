Главком российского ВМФ Николай Евменов в ходе визита провел встречи с командующим ВМС иранской армии и другими высокопоставленными лицами.
Поездку в Иран совершил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов, сообщает пресс-служба российского Минобороны.
Он провел встречи с командующим военно-морскими силами иранской армии контр-адмиралом Шахрамом Ирани и с другими представителями оборонного ведомства Исламской Республики.
Стороны поговорили о двустороннем сотрудничестве и обмене опытом между военными ведомствами двух государств.
В ходе поездки главком ВМФ побывал на военно-морских базах Ирана, предприятиях ВПК этой страны. Кроме того, он посетил военно-морские учебные заведения.