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В Иране побывал главком ВМФ РФ

В Иране побывал главком ВМФ РФ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Главком российского ВМФ Николай Евменов в ходе визита провел встречи с командующим ВМС иранской армии и другими высокопоставленными лицами.

Поездку в Иран совершил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов, сообщает пресс-служба российского Минобороны.

Он провел встречи с командующим военно-морскими силами иранской армии контр-адмиралом Шахрамом Ирани и с другими представителями оборонного ведомства Исламской Республики.

Стороны поговорили о двустороннем сотрудничестве и обмене опытом между военными ведомствами двух государств.

В ходе поездки главком ВМФ побывал на военно-морских базах Ирана, предприятиях ВПК этой страны. Кроме того, он посетил военно-морские учебные заведения.

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