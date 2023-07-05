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В Иране отметили прогресс в переговорах с Москвой по газовому хабу

В Иране отметили прогресс в переговорах с Москвой по газовому хабу
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иран оценил переговорный процесс с Россией по созданию газового хаба. Там заявили, что у Тегерана есть ряд факторов, которые позволят ему стать региональным хабом.

Иранский министр нефти Джавад Оуджи, выступая на 8-м Международном семинаре ОПЕК, заявил о прогрессе в переговорах Ирана с соседями по созданию газового хаба.

Он отметил, что сегодня Тегеран и Москва ведут хорошие переговоры по хабу и напомнил, что Иран имеет большие запасы газа и необходимую инфраструктуру.

"помимо нас, у наших соседей также отличный потенциал по запасам газа - у Катара, у Туркменистана. Эти факторы создают прекрасную возможность, чтобы превратить Иран в региональный газовый хаб"

- Джавад Оуджи

Министр подчеркнул, что Иран продолжает обсуждать со странами вопросы по данной тематике, добавив, что страна готова приступить к переговорному процессу.

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