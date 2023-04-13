В Ингушетии снова стреляли, есть пострадавшие

Опубликовано: 7:26, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшим вечером на федеральной автотрассе "Кавказ" в Сунженском районе Ингушетии из травматического оружия был обстрелян автомобиль, были ранены находившиеся в нем два человека.

Поздним вечером накануне неизвестные на федеральной автодороге "Кавказ" на территории Сунженского района Ингушетии обстреляли автомобиль Mercedes, ранив находившихся в нем двоих жителей республики. Оба они госпитализированы, полиция ведет поиск злоумышленников, сообщается в Telegram-канале МВД по Ингушетии.

Известно, что стрелявшие передвигались на автомобиле Volkswagen. Обстрел велся из травматического оружия, пострадали двое граждан 1992 и 1998 годов рождения, они госпитализированы в Сунженскую больницу, - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников, добавили в ведомстве.