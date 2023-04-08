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Второй член ингушской бандгруппы задержан

Второй член ингушской бандгруппы задержан
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Разыскиваемый за нападение на полицейских житель Ингушетии, действовавший вместе с группой боевиков, был пойман. Ранее один из членов бандгруппы сдался правоохранителям.

В Ингушетии задержали второго представителя преступного формирования, которое организовало нападение на сотрудников полиции, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Отмечается, что задержанным оказался выходец из населенного пункта Кантышево Мошхоев М.А., 1998 года рождения. Удалось его поймать в результате розыскных мероприятий в рамках КТО.

По данным ведомства, молодой человек входил в преступную группировку, которая совершила атакующие действия против полицейских. Сейчас Мошхоев находится под следствием.

Ранее правоохранители поймали 21-летнего уроженца Малгобека Амира Бокова, который также состоял в бандитском формировании вместе с Мошхоевым. Были возбуждены дела за незаконный оборот оружия и посягательство на жизнь полицейских.

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