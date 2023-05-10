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В Ингушетии рухнула часть стены древнейшего храма

В Ингушетии рухнула часть стены древнейшего храма
В Ингушетии произошло обрушение стены одного из древнейших христианских храмов России. Площадь повреждения составляет около 15 кв метров.

В Ингушетии обрушилась часть северо-западной стены одного из самых древних в России храмов-святилищ "Тхаба-Ерды".

Повреждения в культурном сооружении, построенном в VIII веке нашей эры, были выявлены специалистами Джейрахско-Ассинского музея-заповедника. Они составили соответствующий акт и направили его в республиканский Комитет госохраны объектов культурного наследия, передает "Интерфакс".

Согласно предварительной информации, площадь разрушения составляет примерно 14-15 кв метров. По словам специалистов, к повреждению стены привели сильные осадки.

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