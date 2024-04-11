В Ингушетии наблюдается небывалый поток туристов

Сегодня отели и гостиницы в Ингушетии загружены более чем на 85%, вскоре поток гостей может возрасти. В 2024 году республика ждет около 125 тыс туристов.

Отдых в Ингушетии этим летом востребован у россиян, сейчас загрузка номерного форма близка к 90%, рассказал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"В Ингушетии загрузка номерного фонда гостиниц уже превышает 85%, и мы ожидаем дальнейшего увеличения количества средств размещения и туристического потока"

– Калиматов

По итогу 2024 году турпоток в регион ожидается на уровне 125 тыс человек, что превысит показатели прошлого года на 9%.

В перспективе открытие новых гостиниц позволит принимать еще больше туристов. Напомним, в Ингушетии создается туристический комплекс "Армхи", вложения в него составят 13 млрд рублей.