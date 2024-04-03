Армхи обзаведется новыми отелями и виллами

В течение четырех лет на курорте Ингушетии Армхи появятся новые объекты размещения. За счет них планируется увеличить фонд отелей до 775 номеров.

Власти Ингушетии намерены значительно нарастить номерной фонт курорта Армхи. В течение четырех лет здесь планируется возвести полсотни гостевых домов, вилл и 5 отелей. Информацию об этом озвучил глава курорта Магомед Евлоев

"До 2028 года на территории курорта запланировано строительство ряда объектов, в том числе четырех гостиниц, апарт-отеля, около 50 гостевых домов и панорамных вилл. Если на данный момент у нас 134 номера для размещения гостей, то к запуску новых объектов номерной фонд увеличится до 775 номеров"

- Магомед Евлоев

По словам директора курорта, популярность Армхи растет с каждым годом. Только в прошлом году его посетили порядка 52 тыс человек.

Он отметил, что гостиничные комплексы будут оснащены бассейнами, которые будут принимать посетителей круглый год. Также здесь разместятся игровые зоны для детей, объекты общепита, летний кинотеатр, площадка для массовых мероприятий и спортивные площадки.

"Каждое лето загрузка курорта составляет почти 100%, мы рассчитываем, что после реализации программы модернизации посещаемость вырастет и в другие сезоны"

- Магомед Евлоев