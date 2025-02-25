В Ходжалы нашли новое массовое захоронение

Спустя больше 30 лет после массового геноцида в азербайджанском Ходжалы, учиненного армянскими оккупантами, находят следы этого зверского преступления.

При проведении дорожных работ вдоль автомобильной дороги Аскеран-Ходжалы в Азербайджане сегодня было обнаружено еще одно массовое захоронение.

Страшную находку обнаружили строители – в скрытом от глаз посторонних захоронении были найдены останки как минимум семи пропавших без вести шехидов, сообщает Trend.

Прибывшие на место специалисты установили, что все останки принадлежат гражданским лицам, захороненным в условиях, не соответствующих традиционным обрядам, а на их костных фрагментах четко видны следы насилия.

33 года назад армянские вооруженные формирования атаковали азербайджанский город Ходжалы, убив 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей, 8 семей было полностью уничтожено, 25 детей лишились обоих родителей, а 130 детей – одного из родителей. Еще 1275 жителей Ходжалы были взяты в заложники. О судьбе 150 из них, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего неизвестно.

Напомним, мы ранее писали о том, что Минкультуры Азербайджана утвердило проект Ходжалинского мемориального комплекса. Реализация будет осуществляться Фондом Гейдара Алиева. В связи с этим уже есть утвержденный проект. В скором времени будет дан старт строительству, рассказал глава министерства Адиль Керимли. Фундамент мемориального комплекса уже заложен.