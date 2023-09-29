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В Ханкенди начала работать полиция Азербайджана

В Ханкенди начала работать полиция Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Полиция Азербайджана патрулирует улицы Ханкенди. Правоохранители следят за порядком в избавленном от сепаратистов городе.

Азербайджанские правоохранители приступили к несению службы в Ханкенди.

Полиция охраняет общественный порядок на улицах города, который недавно был избавлен от незаконных боевиков и сепаратистского проекта Армении.

После проведения успешной антитеррористической операции в Карабахском районе власти Азербайджана предложили местному армянскому населению реинтегрироваться и стать гражданами АР или эмигрировать. При этом у тех, кто уезжает из Ханкенди, будет возможность, при желании, вернуться в регион.

Азербайджан гарантирует безопасность армянам Ханкенди

Азербайджан гарантирует безопасность армянам Ханкенди

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