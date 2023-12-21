В ЦИК Азербайджана проинформировали о ходе подготовки к очередным выборам главы республики. В частности, говорилось о том, что в Ханкенди, Аскеране, Агдере и Ходжалы будут работать избирательные участки.

В Ханкенди, Аскеране, Агдере и Ходжалы созданы избирательные участки, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов.

Данное заявление было сделано в ходе совещания, посвященного возможностям равной предвыборной агитации и основам деятельности субъектов СМИ на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

«В Ханкенди мы уже создали избирательный участок. Пункты, которые мы создаем на освобожденных от оккупации территориях, должны служить примером пунктам, создающимся в других местах»

– Мазахир Панахов