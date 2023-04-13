Опубликовано: 13:54, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Скриншот видео МВД Грузии. Последние шаги Саакашвили на свободе, 1 октября 2021 года

В Минюсте Грузии заявили, что кампания об отравлении Михаила Саакашвили, которую запустили родственники и защита экс-президента, провалилась. Он добавил, что сегодня страна подвергается информационным атакам.

Глава грузинского Минюста Рати Брегадзе сообщил, что кампания по бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, которую запустили его защитники, с целью доказать, что он был якобы отравлен тяжелыми металлами, потерпела провал.

Крах сторонников Саакашвили

По словам министра, история об отравлении осужденного, о которой слишком громко заявляла сторона экс-лидера страны, исключается, так как все те металлы в крови Саакашвили находятся в норме.

"Вся эта история указывает на то обстоятельство, что кампания за миллион долларов против государства завершилась крахом", – добавил Брегадзе

Атака на Грузию

При этом глава ведомства подчеркнул, что сегодня Грузия сталкивается с кампанией против государства, за которым следит грузинское общество. По мнению министра, сегодня планируется дискредитация страны.

"Цель - представление ситуации таким образом, что якобы Саакашвили был отравлен или кто-то его мучает или нарушает какие-то его права, что является полной ложью и не соответствует правде", - считает он

В то же время Брегадзе напомнил, что экс-президенту уже предлагали несколько раз провести токсикологическую экспертизу, от которой Саакашвили отказывался. После чего, как заявил глава Минюста, образовались вопросы по поводу состояния "больного".

"Если человек отравлен и его здоровье может быть в опасности, то почему он не заинтересован в установлении правды и в соответствующем лечении? И здесь, я думаю, что картина для населения достаточно ясна", – заключил министр