Глава грузинского Минюста Рати Брегадзе сообщил, что кампания по бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, которую запустили его защитники, с целью доказать, что он был якобы отравлен тяжелыми металлами, потерпела провал.
Крах сторонников Саакашвили
По словам министра, история об отравлении осужденного, о которой слишком громко заявляла сторона экс-лидера страны, исключается, так как все те металлы в крови Саакашвили находятся в норме.
"Вся эта история указывает на то обстоятельство, что кампания за миллион долларов против государства завершилась крахом", – добавил Брегадзе
Атака на Грузию
При этом глава ведомства подчеркнул, что сегодня Грузия сталкивается с кампанией против государства, за которым следит грузинское общество. По мнению министра, сегодня планируется дискредитация страны.
"Цель - представление ситуации таким образом, что якобы Саакашвили был отравлен или кто-то его мучает или нарушает какие-то его права, что является полной ложью и не соответствует правде", - считает он
В то же время Брегадзе напомнил, что экс-президенту уже предлагали несколько раз провести токсикологическую экспертизу, от которой Саакашвили отказывался. После чего, как заявил глава Минюста, образовались вопросы по поводу состояния "больного".
"Если человек отравлен и его здоровье может быть в опасности, то почему он не заинтересован в установлении правды и в соответствующем лечении? И здесь, я думаю, что картина для населения достаточно ясна", – заключил министр