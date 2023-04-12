Результаты анализов: Саакашвили не отравили

Опубликовано: 20:48, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Скриншот видео Специальной пенитенциарной службы Грузии. Саакашвили перевозят из тюрьмы в больницу, 8 ноября 2021 года.

Немецкие специалисты проверили анализы Михаила Саакашвили и установили, что он не получал отравление тяжелыми металлами. Более того, примерно за год некоторые из его показателей даже стали лучше.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили все-таки не был отравлен тяжелыми металлами - это подтвердили его анализы, рассказал директор клиники, где проходит лечение осужденный оппозиционер.

По словам Зураба Чхаидзе, анализы, как и в мае прошлого года, были отправлены в лабораторию "Лимбах", действующую в Германии.

"Мы отправляли анализы также в мае, и нынешние показатели лучше прежних. Все в норме было и тогда, и сейчас, некоторые показатели даже улучшены", - заявил директор.

Напомним, вопрос о якобы отравлении экс-главы государства тяжелыми металлами, неоднократно поднимавшийся самим осужденным пациентом, встал особенно остро, когда медицинские эксперты из США предоставляли суду основания для освобождения Саакашвили из тюрьмы из-за тяжелого состояния здоровья.