В Грузии разделяют министерство культуры и спорта

Вскоре в Грузии станет на одно министерство больше. Правительство рассматривает вопрос о создании отдельных министерств спорта и культуры.

Министерство культуры и спорта в Грузии планируется разделить на два, об этом сообщил глава кабмина страны Ираклий Кобахидзе.

В правительстве видят необходимым выделить в отдельное ведомство Минспорта, так как развитию спорта в стране уделяется особое внимание. Возглавить министерство может Шалва Гоголадзе, текущий замминистра культуры и спорта.

Главой Минкульта Грузии по-прежнему будет Тинатин Рухадзе.

Грузинский парламент вечером в четверг в третьем чтении принял соответсвующий законопроект. Реорганизацию планируется завершить к началу нового года. Таким образом, с 2025 года в Грузии будет 12 различных министерств.

Бюджеты двух новых ведомств на год уже определены и составят чуть менее 300 млн лари на каждое.