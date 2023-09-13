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В Грузии получили гуманитарную помощь пострадавшие в Гурии 860 семей

Оползень
© Фото: официальный сайт МВД Грузии
В Грузии оказали гуманитарную помощь 860 семьям, пострадавшим во время стихийного бедствия. В конце прошло недели в западной части страны вышли из берегов реки и сошли оползни.

В Грузии продолжают оказывать гуманитарную помощью жителям сел, пострадавшим во время стихийного бедствия в Гурии. Об этом сообщают местные СМИ.

За последние 5 дней помощь получили 860 семей.

Что произошло?

В ночь с 7 на 8 сентября в регионе из-за сильных осадков вышли из берегов реки и сошли оползни, в результате чего погибли три человека. В спасательной операции участвуют две сотни спасателей. В безопасное место доставили более 140 человек, переселены 105 семей.

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На западе Грузии нашли тела двух погибших во время оползня

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