В Грузии получили гуманитарную помощь пострадавшие в Гурии 860 семей

В Грузии оказали гуманитарную помощь 860 семьям, пострадавшим во время стихийного бедствия. В конце прошло недели в западной части страны вышли из берегов реки и сошли оползни.
В Грузии продолжают оказывать гуманитарную помощью жителям сел, пострадавшим во время стихийного бедствия в Гурии. Об этом сообщают местные СМИ.
За последние 5 дней помощь получили 860 семей.
Что произошло?
В ночь с 7 на 8 сентября в регионе из-за сильных осадков вышли из берегов реки и сошли оползни, в результате чего погибли три человека. В спасательной операции участвуют две сотни спасателей. В безопасное место доставили более 140 человек, переселены 105 семей.