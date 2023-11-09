В Грузии откроют Музей права

В скором времени в Грузии может появиться Музей права. Об этом заявил глава Минюста республики.
По словам Рати Брегадзе, его планируется открыть в Доме юстиции.
"Скоро мы откроем в Доме юстиции голографический музей истории права, который, в свою очередь, уникален и даст любому посетителю возможность получить полноценную информацию о любом правовом памятнике, который есть у нас в Грузии"
– министр юстиции
Он подчеркнул, что в новом музее можно будет поближе познакомиться с мировой историей права.
"Это будет уникальный музей, который действительно не имеет аналогов в мире с точки зрения права"
– Рати Брегадзе
Помимо этого, он рассказал, что в следующем году в Грузии начнет работать телестудия "Юстиция". Глава ведомства пояснил, что ее работа будет направлена на то, чтобы повысить у местных жителей уровень знаний и осведомленности в вопросах права.