Грузия построит культурный центр на месте крещения Христа

Власти Грузии одобрили проект по строительству культурного центра на берегу реки Иордан.

Правительство Грузии планирует реализовать проект по строительству культурного центра на берегу реки Иордан. План по возведению здания был одобрен на заседании правительства республики, которое прошло под руководством премьер-министра страны Ираклием Гарибашвили.

Уточняется, что в ходе заседания глава правительства дал министрам конкретные поручения по реализации этого проекта.

Отмечается, что сейчас власти занимаются поиском строительной компании, которая возьмется за строительство центра.

В прошло году Грузии были переданы 4 тыс квадратных метров земли в 20 метрах от реки Иордан. По преданию недалеко от этого места был крещен Иисус Христос.