В Грузии назвали ложью информацию об обходе санкций против России

Председатель грузинского парламента назвал ложью информацию об обходе республикой международных санкций в отношении России. Он подчеркнул, что эти разговоры продолжаются уже третий год.

Грузия не обходит антироссийские санкции. Об этом сообщил председатель парламента страны Шалва Папуашвили.

"Как только кто-то, грузинский или зарубежный политик, грузинские или зарубежные СМИ, обвиняет Грузию в обходе санкций – это ложь. Это уже стало правилом. Мы должны задавать вопросы тем, кто может в чем-то обвинить Грузию" – глава парламента

Он подчеркнул, что на протяжении последних двух лет грузинская оппозиция, включая финансируемые из-за рубежа партии, обвиняют Грузию в том, что она лжет об уклонении от санкций с помощью средств Фонда европейской демократии. По словам Папуашвили, этим занимается та же партия "Дроа".

Политика Грузии в вопросе санкций

Руководство Грузии отказалось вводить санкции против России, объяснив это тем, что от рестрикций пострадает только сама Грузия. Власти республики отмечают, что соблюдают международные санкции. При этом часть оппозиции обвиняет их в оказании помощи России.