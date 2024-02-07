Вестник Кавказа

Премьер Грузии исключил введение санкций против России

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
© Фото: сайт правительства Грузии
В Грузии в очередной раз заявили об отсутствии желания и возможностей присоединяться к санкциям против России. По словам главы правительства, грузинское руководство не будет этого делать.

Премьер-министр Грузии в очередной раз исключил возможность присоединения республики к санкциям против России. Об этом Ираклий Кобахидзе заявил после встречи с главой европейской дипломатии.

"В отношении санкций против России у нас есть очень четкая позиция. Мы не вводим санкции и по этому поводу у нас есть весьма сильные аргументы"

– Ираклий Кобахидзе

При этом глава правительства не уточнил, о каких именно аргументах идет речь.

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