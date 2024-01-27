Грузия хочет сохранить формат Женевских переговоров с Россией

И.о главы МИД Грузии хочет, чтобы формат Женевских переговоров продолжал действовать. По его словам, он нужен для решения гуманитарных вопросов.

Грузия заинтересована в том, чтобы формат Женевских переговоров с Россией, поскольку это единственная площадка, которая позволяет решать гуманитарные вопросы. Такое заявление сделал и.о. главы МИД республики Илья Дарчиашвили, претендующий на то, чтобы вновь занять этот пост в обновленном правительстве.

"Это единственный формат, на котором представлен наш северный сосед (Россия – прим.ред.), и это формат с нашими партнерами, которые принимают участие в нем. Эту платформу на сегодняшний день необходимо сохранить, так как наша главная цель, как минимум решить гуманитарные вопросы в рамках этого диалога"

– кандидат на должность министра

Ранее депутат от политической группы "Европейские социалистов" Фридон Инджия выступил с инициативой создания альтернативного формата Женевским переговорам. По его словам, в рамках текущего формата за 15 лет не было достигнута никакого прогресса.