В Грузии лишили гражданства попавшего под санкции США бывшего генпрокурора

Опубликовано: 21:25, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Президент Грузии лишила гражданства Отара Парцхаладзе, угодившего в санкционные списки США. Бывший генпрокурор попал в них около месяца назад.

Бывший генпрокурор Грузии Отар Парцхаладзе, включенный в санкционные списки США около месяца назад, лишен гражданства. Об этом сказано на сайте главы государства.

"Президент Грузии перед началом процедуры импичмента в парламенте подписала указ о прекращении грузинского гражданства Отара Парцхаладзе"

– администрация главы государства

Напомним, в середине сентября США ввели очередные санкции в отношении России. Под ограничительные меры попал и Парцхаладзе, имеющий два гражданства – российское и грузинское.