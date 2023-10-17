В Грузии лишили гражданства попавшего под санкции США бывшего генпрокурора

Президент Грузии лишила гражданства Отара Парцхаладзе, угодившего в санкционные списки США. Бывший генпрокурор попал в них около месяца назад.
Бывший генпрокурор Грузии Отар Парцхаладзе, включенный в санкционные списки США около месяца назад, лишен гражданства. Об этом сказано на сайте главы государства.
"Президент Грузии перед началом процедуры импичмента в парламенте подписала указ о прекращении грузинского гражданства Отара Парцхаладзе"
– администрация главы государства
Напомним, в середине сентября США ввели очередные санкции в отношении России. Под ограничительные меры попал и Парцхаладзе, имеющий два гражданства – российское и грузинское.