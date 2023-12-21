В Грозном отреставрировали ТЮЗ

В Грозном завершена работа по восстановлению бывшего драматического театра. Теперь здесь заработает театр юного зрителя.

Глава Чечни рассказал о том, что работы по реставрации грозненского ТЮЗа завершены. В ближайшие время он примет первых гостей. Ранее здесь находился театр драмы.

По словам Кадырова в помещении театра будут проходить не только спектакли, но также праздноваться свадьбы и проводиться банкеты.

«По инициативе Айшат Кадыровой (вице-премьер регионального правительства) ТЮЗу выделено здание бывшего Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова после масштабной реставрации. Под ее чутким руководством специалисты превратили объект культуры в настоящее детское царство. В нем наши юные жители проникнутся атмосферой добрых сказочных постановок»

– глава Чечни

По его словам, в здании будет оборудована библиотека, лекторий, найдется место для музея. Зрительный зал театра сможет вместить около двух сотен зрителей. В настоящее время в помещении завершаются отделочные работы, вскоре будет расставлена мебель и театр распахнет двери для гостей.