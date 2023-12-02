В Каспийске создают драматический театр

В скором времени в дагестанском Каспийске заработает собственный драмтеатр – до конца месяца у нового учреждения культуры будут все необходимые документы.

В дагестанском Каспийске будет свой собственный драматический театр - постановление о его создании за подписью мэра города Бориса Гонцова опубликовано на официальном сайте городской администрации.

Культурное учреждение создается с целью обеспечения госгарантий прав граждан на культурную деятельность и создания условий для культурного досуга. Финансироваться муниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) "Каспийский драматический театр" будет из городского бюджета, говорится в документе, передает "АиФ-Дагестан".

Управление культуры Каспийска до 31 января 2024 года должно разработать и утвердить устав, штатную структуру и положе6ние об оплате труда работников создаваемого театра.

Контролировать исполнение постановления будет и.о. заместителя главы администрации Каспийска Гусейн Уикилов.