В Дагестане появится конный театр

В Дагестане может появиться конный театр. Глава республики согласился с инициативой о создании конного театра. Сегодня в регионе действуют конно-спортивные школы.

В Дагестане может появиться конный театр. Такой возможности не исключил глава республики Сергей Меликов.

Глава Дагестана согласился с инициативой местного представителя культуры о создании в республике конного театра, на сцене которого бы проходили спектакли с участием лошадей и акробатов.

"Для дагестанцев, как и для всех кавказцев, конный спорт является не менее национальным и традиционным, чем борьба, футбол или какие-то другие виды [спорта]. Я безусловно инициативу вашу поддержу"

– Сергей Меликов

Далее он отметил, что в настоящее время на территории Дагестана действуют конно-спортивные школы, многие из которых добились значительных результатов. Кроме того, в республике активно развивается конный туризм.