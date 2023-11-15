Дагестан - первый в РФ регион, предоставивший помощь сектору Газа

Сергей Меликов отметил, что Дагестан оказался единственным регионом в России, предоставившим сектору Газа гуманитарную помощь. Также республика приняла беженцев из Палестины.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что республика на данный момент является единственным российским регионом, который предоставил гуманитарную помощь для сектора Газа.
Ранее Дагестан отдельными спецбортами от МЧС России направил гуманитарную помощь для жителей сектора Газа.
Он также отметил, что республика в настоящее время приняла порядка 150 палестинских беженцев.
Первая группа беженцев из Палестины в составе 50 человек прибыла в Дагестан 25 ноября. Они находятся на базе отдыха в пригороде Махачкалы.
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