Вестник Кавказа

В Грозном достраивают медресе для слепых

В Грозном достраивают медресе для слепых
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Медресе для слепых и слабовидящих в Грозном скоро начнет набор учеников. Здание оборудовано всем необходимым для успешной учебы и хорошего отдыха.

Уникальное медресе для слепых и слабовидящих скоро распахнет двери для первых учеников в Грозном. Стало известно, что в здании уже завершаются отделочные работы.

Это образовательное учреждение спроектировано таким образом, чтобы предоставить возможность получить образование  знаний людям с ограниченными возможностями зрения. Медресе будет способно принимать до шести десятков муталимов.

"Новое религиозное учебное заведение для слепых и слабовидящих расположено в Байсангуровском районе города. Старт его строительства был дан в феврале текущего года. Специалисты уже завершили внешнюю отделку фасада здания медресе. Проводятся внутриотделочные и электромонтажные работы"

– пресс-служба мэрии Грозного

Одной из главных его особенностей  является наличие трех специально оборудованных учебных кабинетов для изучения Корана.

Также отмечается, что учебные программы будут разработаны с учетом специфики обучения слепых и слабовидящих, что позволит эффективно адаптировать материалы и методики обучения под индивидуальные потребности студентов.

Помимо учебных кабинетов, в медресе также предусмотрены места для омовения, молельные комнаты и спальни. Это позволит создать все необходимые условия для полноценного проживания и обучения студентов на протяжении всего периода обучения.

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