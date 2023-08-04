В Госдуме предложили в жару сократить на 4 часа рабочий день россиян

Рабочий день россиян может сократиться из-за жары. Идею выдвинули в Госдуме. Короткий день предлагается вводить при температуре воздуха выше плюс 28,5.
Сегодня законопроект о сокращении рабочего дня в России в жаркую погоду внес в Госдуму вице-спикер от ЛДПР Борис Чернышов.
Из предложения следует, что в статью 92 ТК РФ может быть добавлена норма, обязывающая работодателя сократить рабочий день в жару. Чем выше будет подниматься столбик термометра, тем короче будет становиться рабочий день:
- плюс 28,5 градуса - работа сократится на один час,
- жара плюс 28,6-29 - минус два часа рабочего времени,
- жара выше 29 градусов - минус четыре часа.
Рекомендация по сокращению рабочего времени в жару есть у Роспотребнадзора, отмечается в пояснительной записке к проекту закона, но работодатели обычно не выполняют ее, передает ТАСС.
Сейчас жара, превышающая 30 градусов, стоит во многих российских регионах. Под ее влиянием оказалась как Сибирь, так и Центральная России. В Москве в выходные плюс 30-32, к норме погода вернется на следующей неделе.