В Госдуме предложили в жару сократить на 4 часа рабочий день россиян

Опубликовано: 15:14, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рабочий день россиян может сократиться из-за жары. Идею выдвинули в Госдуме. Короткий день предлагается вводить при температуре воздуха выше плюс 28,5.

Сегодня законопроект о сокращении рабочего дня в России в жаркую погоду внес в Госдуму вице-спикер от ЛДПР Борис Чернышов.

Из предложения следует, что в статью 92 ТК РФ может быть добавлена норма, обязывающая работодателя сократить рабочий день в жару. Чем выше будет подниматься столбик термометра, тем короче будет становиться рабочий день:

плюс 28,5 градуса - работа сократится на один час,

жара плюс 28,6-29 - минус два часа рабочего времени,

жара выше 29 градусов - минус четыре часа.

Рекомендация по сокращению рабочего времени в жару есть у Роспотребнадзора, отмечается в пояснительной записке к проекту закона, но работодатели обычно не выполняют ее, передает ТАСС.

Сейчас жара, превышающая 30 градусов, стоит во многих российских регионах. Под ее влиянием оказалась как Сибирь, так и Центральная России. В Москве в выходные плюс 30-32, к норме погода вернется на следующей неделе.