РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Госдуме предложили в жару сократить на 4 часа рабочий день россиян

В Госдуме предложили в жару сократить на 4 часа рабочий день россиян
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Рабочий день россиян может сократиться из-за жары. Идею выдвинули в Госдуме. Короткий день предлагается вводить при температуре воздуха выше плюс 28,5.

Сегодня законопроект о сокращении рабочего дня в России в жаркую погоду внес в Госдуму вице-спикер от ЛДПР Борис Чернышов.

Из предложения следует, что в статью 92 ТК РФ может быть добавлена норма, обязывающая работодателя сократить рабочий день в жару. Чем выше будет подниматься столбик термометра, тем короче будет становиться рабочий день:

  • плюс 28,5 градуса - работа сократится на один час,
  • жара плюс 28,6-29 - минус два часа рабочего времени,
  • жара выше 29 градусов - минус четыре часа.

Рекомендация по сокращению рабочего времени в жару есть у Роспотребнадзора, отмечается в пояснительной записке к проекту закона, но работодатели обычно не выполняют ее, передает ТАСС.

Сейчас жара, превышающая 30 градусов, стоит во многих российских регионах. Под ее влиянием оказалась как Сибирь, так и Центральная России. В Москве в выходные плюс 30-32, к норме погода вернется на следующей неделе.

В Москве будет жарко еще четыре дня

В Москве будет жарко еще четыре дня

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1140 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version