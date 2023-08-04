В Москве будет жарко еще четыре дня

Опубликовано: 6:49, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столичном регионе синоптики пообещали солнечную и жаркую погоду: столбики термометров будут подниматься до +31 градуса.

Синоптики пообещали москвичам и гостям столицы жаркую пятницу: согласно прогнозам воздух в городе прогреется до +30 градусов. Ночью будет прохладнее – около +17 градусов.

В Подмосковье может быть чуть жарче – до +31 градуса, а ночью воздух охладится – до +15 градусов.

Отметим, что жаркая погода не покинет столичный регион до вторника. Столбики термометров будут подниматься до + 32 градусов. Во второй половине недели прогнозируются дожди, а воздух охладится до +24 градусов.