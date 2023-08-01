РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Плюс 34 - в Москву придет настоящая жара

Плюс 34 - в Москву придет настоящая жара
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Несколько жарких дней случится в Москве в августе. Воздух раскалится до плюс 34, после чего произойдет обвал холода.

В Москве и Подмосковье в конце рабочей недели будет жарко, воздух прогреется до плюс 30, а в воскресенье  жара достигнет 34 градусов.

"В Московском регионе в пятницу прогнозируется до 28-30 градусов, в субботу - 30-32 градуса, а очень жаркая погода будет в воскресенье и понедельник. В эти дни ожидается до плюс 29-34 градусов"

– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Специалист добавил, что предстоящие дни станут самыми жаркими за лето 2023 года в Москве.

За вспышкой жары наступит похолодание, оно может начаться уже во вторник, отметил он, передает ТАСС.

"После такой жары это покажется настоящий обвалом холода, но на самом деле температура придет к климатической норме"

– Вильфанд

На этой неделе нарастание жары ожидается также в южных регионах России, там к выходным прогнозируется до плюс 40, такая погода связана с продвижением жары из Сахары, которая ранее стояла в Европе и Турции.

Аномальная жара может стать причиной недомоганий. В такую погоду лучше всего избегать солнца в дневные часы, носить светлую закрытую одежду и пить достаточное количество воды.

Три самых полезных холодных супа в жару

Три самых полезных холодных супа в жару

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
765 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version