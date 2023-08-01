Плюс 34 - в Москву придет настоящая жара

Опубликовано: 16:46, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несколько жарких дней случится в Москве в августе. Воздух раскалится до плюс 34, после чего произойдет обвал холода.

В Москве и Подмосковье в конце рабочей недели будет жарко, воздух прогреется до плюс 30, а в воскресенье жара достигнет 34 градусов.

"В Московском регионе в пятницу прогнозируется до 28-30 градусов, в субботу - 30-32 градуса, а очень жаркая погода будет в воскресенье и понедельник. В эти дни ожидается до плюс 29-34 градусов"

– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Специалист добавил, что предстоящие дни станут самыми жаркими за лето 2023 года в Москве.

За вспышкой жары наступит похолодание, оно может начаться уже во вторник, отметил он, передает ТАСС.

"После такой жары это покажется настоящий обвалом холода, но на самом деле температура придет к климатической норме"

– Вильфанд

На этой неделе нарастание жары ожидается также в южных регионах России, там к выходным прогнозируется до плюс 40, такая погода связана с продвижением жары из Сахары, которая ранее стояла в Европе и Турции.

Аномальная жара может стать причиной недомоганий. В такую погоду лучше всего избегать солнца в дневные часы, носить светлую закрытую одежду и пить достаточное количество воды.