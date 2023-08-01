Жара до 40 градусов накроет юг России и Северный Кавказ

Опубликовано: 10:52, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Конец текущей недели будет чрезвычайно жарким в южных регионах России. Синоптики считают, что жара на 5 градусов превысит норму и местами достигнет плюс 40.

Жара из Сахары преодолела Турцию и двинулась дальше, в конце этой недели жаркое дыхание пустыни ощутят жители и гости юга России и республик Северного Кавказа, считают в центре погоды "Фобос".

Погода всю неделю будет жаркой, с постепенным повышением температуры.

"Если в дневные часы в среднем в начале недели столбики термометров будут держаться на отметках 29-34 градуса, то к концу недели прибавят 4-5 градусов к своим показаниям"

– ведущий специалист "Фобоса" Алина Котилевская

Короткие грозы могут случиться в СКФО, например во Владикавказе, а также на севере Ростовской и Волгоградской областей.

В Ростове-на-Дону середина рабочей недели обещает 33-градусную жару, в пятницу и выходные - плюс 37. В Волгограде еще жарче: к пятнице город раскалится до плюс 37, а в субботу ожидается до 38-40 градусов.

В Краснодаре в середине недели плюс 33-35, к пятнице жара достигнет 40 градусов. В Астрахани в конце недели также прогнозируется плюс 38-40.

Севастополь к выходным - прогреется до 30 градусов, Симферополь - до 32 градусов.

В Ставрополе вторая половина недели будет жаркой, синоптики обещают 33-35 градусов тепла. Наиболее комфортная температура будет на этой неделе во Владикавказе, до плюс 28, передает ТАСС.