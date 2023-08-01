РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Жара до 40 градусов накроет юг России и Северный Кавказ

Жара до 40 градусов накроет юг России и Северный Кавказ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Конец текущей недели будет чрезвычайно жарким в южных регионах России. Синоптики считают, что жара на 5 градусов превысит норму и местами достигнет плюс 40.

Жара из Сахары преодолела Турцию и двинулась дальше, в конце этой недели жаркое дыхание пустыни ощутят жители и гости юга России и республик Северного Кавказа, считают в центре погоды "Фобос".

Погода всю неделю будет жаркой, с постепенным повышением температуры.

"Если в дневные часы в среднем в начале недели столбики термометров будут держаться на отметках 29-34 градуса, то к концу недели прибавят 4-5 градусов к своим показаниям"

– ведущий специалист "Фобоса" Алина Котилевская

Короткие грозы могут случиться в СКФО, например во Владикавказе, а также на севере Ростовской и Волгоградской областей.

В Ростове-на-Дону середина рабочей недели обещает 33-градусную жару, в пятницу и выходные - плюс 37. В Волгограде еще жарче: к пятнице город раскалится до плюс 37, а в субботу ожидается до 38-40 градусов.

В Краснодаре в середине недели плюс 33-35, к пятнице жара достигнет 40 градусов. В Астрахани в конце недели также прогнозируется плюс 38-40.

Севастополь к выходным - прогреется до 30 градусов, Симферополь - до 32 градусов.

В Ставрополе вторая половина недели будет жаркой, синоптики обещают 33-35 градусов тепла. Наиболее комфортная температура будет на этой неделе во Владикавказе, до плюс 28, передает ТАСС.

Африканская жара добралась до России

Африканская жара добралась до России

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
560 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version