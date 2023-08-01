Жара до 40 градусов накроет юг России и Северный Кавказ

Жара из Сахары преодолела Турцию и двинулась дальше, в конце этой недели жаркое дыхание пустыни ощутят жители и гости юга России и республик Северного Кавказа, считают в центре погоды "Фобос".
Погода всю неделю будет жаркой, с постепенным повышением температуры.
"Если в дневные часы в среднем в начале недели столбики термометров будут держаться на отметках 29-34 градуса, то к концу недели прибавят 4-5 градусов к своим показаниям"
– ведущий специалист "Фобоса" Алина Котилевская
Короткие грозы могут случиться в СКФО, например во Владикавказе, а также на севере Ростовской и Волгоградской областей.
В Ростове-на-Дону середина рабочей недели обещает 33-градусную жару, в пятницу и выходные - плюс 37. В Волгограде еще жарче: к пятнице город раскалится до плюс 37, а в субботу ожидается до 38-40 градусов.
В Краснодаре в середине недели плюс 33-35, к пятнице жара достигнет 40 градусов. В Астрахани в конце недели также прогнозируется плюс 38-40.
Севастополь к выходным - прогреется до 30 градусов, Симферополь - до 32 градусов.
В Ставрополе вторая половина недели будет жаркой, синоптики обещают 33-35 градусов тепла. Наиболее комфортная температура будет на этой неделе во Владикавказе, до плюс 28, передает ТАСС.