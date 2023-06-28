В городе Тамань удлинят набережную

Приморский променад в Тамани вырастет в этом году. Также на набережной появятся зоны для отдыха и спортплощадки.

В Тамани вскоре начнутся работы по расширению морской набережной.

Ранее на набережной была благоустроена площадь Ушакова и прилегающая территория. В этом году работы по благоустройству будут продолжены, а набережная станет длиннее, следует из сообщения глава Темрюкского района Федора Бабенкова.

«Ко второму этапу строительства набережной планируем приступить в феврале, соответствующий контракт уже подписан. <…> Общая сумма строительства составит 185 млн рублей. На новом участке площадью 20 тыс кв м появится комфортная прогулочная, спортивная и игровые зоны, а также зоны отдыха»

– глава района

Отметим, что Таманский полуостров омывается двумя морями - Черным и Азовским.