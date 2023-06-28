Составлен топ-5 российских городов, где можно соприкоснуться с литературным наследием. В список вошла Тамань в Краснодарском крае и другие интересные локации.
Совершить путешествие по местам, где жили и творили великие писатели, можно вооружившись информацией, собранной экспертами Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ и специалистами по брендингу территорий и менеджменту в туризме.
Кубанская станица Тамань в Темрюкском районе была знакома Александру Пушкину, Александру Грибоедову, Максиму Горького и Михаилу Лермонтову. Последний побывал здесь в ссылке и написал роман "Герой нашего времени".
"Самый скверный городишко из всех приморских городов России", - поделился Лермонтов впечатлениями в произведении. В Тамани стоит побывать в доме-музее Лермонтова и окунуться в атмосферу романа о Печорине, передает пресс-служба ВШБ.
Также в список мест для литературного путешествия попали:
- станица Вешенская в Ростовской области, связанная с именем Михаила Шолохова и романом "Тихий Дон",
- город Таруса в Калужской области на берегу Оки, любимый такими авторами, как Константин Паустовский, Марина Цветаева, Белла Ахмадулина, Николай Заболоцкий,
- Кинешма в Ивановской области на Волге, где в летнее время бывал Николай Островский, город и сегодня славится сохранившимися купеческими особняками,
- Чистополь в Татарстане, куда в 1941 году был эвакуирован Союз писателей. Два года прожили в городе Борис Пастернак, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Константин Паустовский, Арсений Тарковский, семья Владимира Маяковского и многие другие.