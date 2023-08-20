В горах у Алматы потерялись трое туристов

Накануне трое туристов, покоривших пик Каменный неподалеку от Алматы, заблудились во время спуска с горы. Как только альпинисты поняли, что не могут определить, где они находятся, они немедленно вызвали спасателей.
К сожалению, туристы не выполнили основную меру безопасности для походов – не передали в соответствующие структуры свой маршрут и расписание восхождения на пик Каменный.
В связи с этим спасателям пришлось искать туристов всю ночь субботы и все утро воскресенья. В итоге около 3:40 по московскому времени, когда в Алматы уже рассвело, специалистам удалось найти одного из потерявшихся альпинистов.
В течение трех часов они нашли оставшихся двоих, от которых при спуске с горы отделился первый – они блуждали неподалеку от Каргалинского ущелья.
В связи с этим, пишет Спутник-Казахстан, спасатели вновь призвали всех отдыхающих, кто направляется в горы, обязательно информировать специалистов о своих маршрутах, поскольку это значительно упрощает поиски пропавших людей и гарантирует скорейшее получение помощи в случае внештатных ситуаций.