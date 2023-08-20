В горах у Алматы потерялись трое туристов

Опубликовано: 20:58, 20 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При спуске с пика Каменный накануне потерялись трое альпинистов. Они не сообщил свой маршрут, поэтому спасателям пришлось искать их около 12 часов. По счастью, все трое были найдены живыми.

Накануне трое туристов, покоривших пик Каменный неподалеку от Алматы, заблудились во время спуска с горы. Как только альпинисты поняли, что не могут определить, где они находятся, они немедленно вызвали спасателей.

К сожалению, туристы не выполнили основную меру безопасности для походов – не передали в соответствующие структуры свой маршрут и расписание восхождения на пик Каменный.

В связи с этим спасателям пришлось искать туристов всю ночь субботы и все утро воскресенья. В итоге около 3:40 по московскому времени, когда в Алматы уже рассвело, специалистам удалось найти одного из потерявшихся альпинистов.

В течение трех часов они нашли оставшихся двоих, от которых при спуске с горы отделился первый – они блуждали неподалеку от Каргалинского ущелья.

В связи с этим, пишет Спутник-Казахстан, спасатели вновь призвали всех отдыхающих, кто направляется в горы, обязательно информировать специалистов о своих маршрутах, поскольку это значительно упрощает поиски пропавших людей и гарантирует скорейшее получение помощи в случае внештатных ситуаций.