Потерявшиеся несколько дней назад в горах Краснодарского края туристы вышли на связь

Пропавшие три дня назад в горах Кубани путешественники сообщили о своем местоположении. Сейчас они направляются домой
Отец и сын, потерявшиеся три дня назад в горах Краснодарского края, вышли на связь. Об этом сообщили в МЧС России.
"Туристы чувствуют себя хорошо, в медицинской помощи не нуждаются. Мужчины заблудились в тумане и потеряли тропу после перевала Чертовы ворота. Сейчас они возвращаются домой"
– пресс-служба
С МЧС связалась родственница туристов. Она рассказала, что мужчины вышли на связь сегодня примерно в 12:00.
"Туристы сказали, что слышали вчера вертолет и даже махали руками, но никаких сигнальных обозначений в виде костра не подавали. Мужчины удивились, что их ищут, хоть и подтвердили, что должны были выйти гораздо раньше"
– МЧС РФ