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Потерявшиеся несколько дней назад в горах Краснодарского края туристы вышли на связь

Туман в горах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пропавшие три дня назад в горах Кубани путешественники сообщили о своем местоположении. Сейчас они направляются домой

Отец и сын, потерявшиеся три дня назад в горах Краснодарского края, вышли на связь. Об этом сообщили в МЧС России.

"Туристы чувствуют себя хорошо, в медицинской помощи не нуждаются. Мужчины заблудились в тумане и потеряли тропу после перевала Чертовы ворота. Сейчас они возвращаются домой"

– пресс-служба

С МЧС связалась родственница туристов. Она рассказала, что мужчины вышли на связь сегодня примерно в 12:00.

"Туристы сказали, что слышали вчера вертолет и даже махали руками, но никаких сигнальных обозначений в виде костра не подавали. Мужчины удивились, что их ищут, хоть и подтвердили, что должны были выйти гораздо раньше"

– МЧС РФ

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