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В море в Туапсе утонули семеро за 10 дней

В море в Туапсе утонули семеро за 10 дней
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Семь человек утонули в районе Туапсе за 10 дней, жертв могло было 10 - три человека были реанимированы. Тонут в море чаще всего туристы.

За минувшие 10 дней в Туапсинском районе утонули семь человек, еще трое были спасены, их удалось реанимировать.

«За 10 дней для семи отдыхающих купание в море оказалось с летальным исходом. Тонут в основном гости побережья»

– главврач туапсинской скорой помощи Эмиль Гараев

Чаще всего гибнут при купании гости черноморского курорта. Туристы тонут, купаясь в нетрезвом состоянии. К другим популярным причинам можно отнести то, что отдыхающие не могут рассчитать силы и заплывают слишком далеко от берега, а также купаются в штормовом море, несмотря на запреты, передают «Туапсинские вести».

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